Das Saatgut-Projekt

Das Saatgut-Projekt der FAO im Südlichen Afrika bezieht sich ausdrücklich auf das Abkommen. Das Projekt stärkt den Erhalt und Austausch von pflanzengenetischem Material, indem es Bauern und Forscher unterstützt, den Wert vieler lokaler und gefährdeter Sorten zu erkennen, sie zu erneuern und der ländlichen Bevölkerung wieder zugänglich zu machen. So werden in den von Wirbelstürmen betroffenen Gebieten gefährdete Sorten gesichert, erneuert sowie in nationalen Genbanken und örtlich aufbewahrt, um auch in Zukunft von Bauern und Forschern genutzt werden zu können.

Werden Saatgutreserven in Katastrophengebieten für immer zerstört, kommt es darauf an herauszufinden, welche Pflanzensorten die Bauern wieder anbauen, essen und in Zukunft verkaufen wollen. Aufgrund dieser Präferenzen wird dann in regionalen, nationalen und internationalen Genbanken nach dem entsprechenden genetischen Material gesucht, um den Bauern neue Züchtungen für einen Neuanfang zugänglich zu machen.

Für diese Bestandsaufnahme arbeitet das FAO-Projekt eng mit den Genbanken Simbabwes, Malawis und Mosambiks zusammen. Erste Studien in Simbabwe haben ergeben, dass für die Bauern sehr wichtige lokale Sorten wie Mais, Sorghum, Zuckerschoten, Perlhirse und Süßkartoffeln nach dem Wirbelsturm für immer verlorengegangen sind. Glücklicherweise sind Muster der meisten zerstörten Pflanzensorten in der nationalen Genbank gespeichert und können von dort abgerufen und neu gezüchtet werden.