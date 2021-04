Gemeingut statt Patente: Saatgut vor Vereinnahmung schützen

In vielen Ländern des globalen Südens wurde der Trend der Kommerzialisierung und Privatisierung von Saatgut durch die sogenannte Grüne Revolution in den 1970er Jahren vorangetrieben, die mit staatlicher Unterstützung den Einsatz von modernen, hybriden Sorten förderte und das heterogenere, traditionelle Saatgut der Kleinbäuer*innen kriminalisierte. Es wurde von den Feldern verdrängt. Auf den Philippinen beispielsweise gingen im Zuge dieser Entwicklung viele traditionelle Reissorten verloren. Diese Entwicklungen bedrohen die Rechte der Landwirt*innen, reduzieren die Vielfalt des angebauten Saatguts und stellen eine Bedrohung für die Ernährungssouveränität von Bäuer*innen dar.

Erhalt in Genbanken

Der Erhalt der Vielfalt genetischer Ressourcen ist in seiner Bedeutung inzwischen in Fachkreisen als zentraler Baustein für eine resiliente Landwirtschaft anerkannt, und auch als Grundlage für die Züchtung neuer Sorten. Der Erhalt und die nachhaltige Nutzung von Saatgut und Sorten auf Farmen (in-situ) und in Gen- oder Saatgutbanken (ex-situ) sind als zentrale Ziele in der Biodiversitätskonvention und im internationalen Saatgutvertrag verankert. Beispielsweise werden genetische Ressourcen in (inter)nationalen und privaten Gen- und Saatgutbanken gesammelt. Die Absicht dabei ist, traditionelles Saatgut mit besonderen Eigenschaften in seiner aktuellen Form zu konservieren. Die Sammlung, Dokumentation und Bereitstellung von Saatgut über Genbanken können verhindern, dass die bestehende genetische Vielfalt etwa bei Katastrophen verloren geht. Einige Genbanken wie etwa der Saatgut-Bunker "Svalbard Global Seed Vault" auf Spitzbergen, bieten dafür besondere Schutzbedingungen.