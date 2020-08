Verbieten oder verbessern? Wildtiermärkte in der Pandemie

In Lateinamerika und Afrika werden jährlich schätzungsweise etwa sechs Millionen Tonnen Wildfleisch erjagt. Eine Umfrage unter fast 8.000 ländlichen Haushalten in 24 Ländern Afrikas, Lateinamerikas und Asiens zeigte kürzlich, dass etwa 39 Prozent von ihnen Wildtiere jagten und fast alle diese auch verzehrten. In Zentralafrika ist der Verzehr von Buschfleisch mit 48 Gramm pro Person und Tag sogar höher als der Fleischverzehr von Nutztieren (34 Gramm). Steigendes Bevölkerungswachstum und zunehmender Wohlstand werden die Nachfrage nach tierischen Proteinen, und damit auch nach Wildfleisch, in Zukunft noch deutlich erhöhen.

Kontakte zwischen Menschen und Wildtieren

Meistens sind es von Menschen verursachte Faktoren, die dazu führen, dass Kontakte zwischen Menschen und Wildtieren zunehmen und damit zur Verbreitung von Zoonosen beitragen.

So erleichtert der Bau neuer Straßen in abgelegenen Gebieten das Jagen und den Handel mit Wildtieren und erhöht das Risiko von Zoonosen in und zwischen Staaten. Die Zerstörung von Wäldern und die zunehmende, oftmals chaotische Verstädterung gefährden intakte Ökosysteme von Wildtieren. Damit kommt es zu mehr Kontakten zwischen Menschen und Wildtieren und als Folge zu einem größeren Handel und Konsum von Wildfleisch. Die Gefahr, dass Krankheiten von Wildtieren auf Menschen übertragen werden, steigt damit deutlich an.