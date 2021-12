Covid-19 und die globale Ungleichheit: Übertriebene Ängste?

Innerstaatliche Ungleichheit

Nicht zuletzt wirkte sich die Pandemie unterschiedlich auf die Gesundheit der Menschen aus. Aufgrund schon vorher bestehender gesundheitlicher Probleme, niedrigerer Impfquoten, schlechterer Lebensbedingungen und Jobs, die selbst in Ländern mit hohem Einkommen nicht von zu Hause aus verrichtet werden konnten, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sich Arme infizieren und an Covid-19 sterben. 2020 waren die Verluste an Lebensjahren in den reicheren Ländern pro Kopf zwar noch höher als in ärmeren Ländern, wie eine Studie von Ferreira u.a. zeigt. Diese Studie scheint sich aber auf die offiziellen Todeszahlen zu stützen, die für ärmere Länder wenig zuverlässig sind.

Arme Länder haben schwächere Gesundheitssysteme und in der Pandemie eine hohe Sterblichkeit, die von den Behörden oft nicht auf die Pandemie zurückgeführt wird, obwohl hohe Übersterblichkeitsraten deutlich darauf hinweisen. Und die Weltbevölkerung ist in extrem ungleichem Maße geimpft, mit sehr niedrigen Impfraten in den meisten armen Ländern. In der Ländergruppe mit niedrigem Einkommen liegt die Impfquote bei 9 Impfdosen für 100 Menschen, im Bereich der unteren mittleren Einkommen bei 71, im Bereich der oberen Mitte bei 142 und in den Ländern mit hohem Einkommen bei 150, wie der Economist regelmäßig berichtet.

Angesichts dieser Schwächen und der begrenzten sozialen Sicherungssysteme in den ärmeren Ländern der Welt ist es wahrscheinlich, dass die Pandemie die innerstaatliche Ungleichheit und Armut in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen verstärken wird.