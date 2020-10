Wie der boomende Sojaanbau Boliviens Umwelt zerstört

Anbaufläche soll ins Amazonasgebiet wachsen

Aktuell wird auf 70 Prozent der Agrarfläche Boliviens Soja angebaut. Diese Vormachtstellung entwickelte sich Ende der 1980er bis Anfang der 1990er Jahre, mit dem Schwerpunkt in der Region Santa Cruz. Wurde 1990 dort noch auf 200.000 Hektar Soja angebaut, so erhöhte sich diese Fläche bis zum Jahr 2017 auf 1,263 Millionen Hektar (INE 2018). Seit dem Jahr 2000 ist genmodifiziertes Soja Hauptanbauprodukt.

Da die Nutzpflanze in Brasilien und für tropisches Klima entwickelt wurde, ist sie nicht für den Anbau in Bergregionen geeignet, sondern gedeiht nur in tropischen Gebieten im Osten Boliviens wie der Gran Chiquitania. Derzeit bestehen Pläne für eine Ausweitung des Sojaanbaus ins Amazonasgebiet von Beni. Diese Ausweitung ist damit gleichbedeutend mit fortschreitender Abholzung von Amazonas-Regenwald.

Die abgeholzten Flächen werden zum großen Teil dem Sojaanbau gewidmet, aber auch der extensiven Viehhaltung. Diese findet vor allem im Grenzgebiet zwischen dem Regenwald und traditionell landwirtschaftlich genutzten Gegenden statt. Das geht mit Besiedlungen unterschiedlicher Art einher, wie etwa der Menoniten, die sich auch dem Sojaanbau widmen, oder es lassen sich Kleinbauern nieder.