Humanitäre Hilfe: Aufbruch in eine neue Reformrunde

An dem Lokalisierungs-Thema kristallisiert sich auch eine weitere strukturelle Hürde des GB 2.0: Den bisherigen Workstreams steht es frei, weiter zu arbeiten. Dies wird von den bisherigen Teilnehmenden zu Lokalisierungsfragen begrüßt, zumal die neuen politischen Ausschüsse bewusst auf eine andere Balance aus Inklusivität durch Partizipation und Entscheidungsfähigkeit setzen, um im kleineren Rahmen konkrete Fortschritte erzielen zu können. Insbesondere bei Themen, die bislang in den Caucus nicht abgebildet sind, stellt sich aber die Frage, wie die Arbeit der Workstreams in die des GB 2.0 einfließen und ebenfalls politisch relevant werden kann.

Impulsgeber Deutschland

Eine gewichtige Rolle in all diesen Herausforderungen kommt künftig der neuen Bundesregierung zu: Diese ergibt sich zum einen aus ihrer Rolle als weltweit zweitgrößter Geber humanitärer Hilfe, die im Lichte der Zusagen im Koalitionsvertrag finanziell noch weiter ausgebaut werden soll. Zum anderen hat die Bundesregierung das Angebot angenommen, künftig in der GB-Facilitation Group festes Mitglied zu sein als einer der wenigen Gebervertreter.

Ihr Engagement im GB hat in der Vergangenheit viele Initiativen angestoßen. Andererseits ist es auch Deutschland bislang nicht gelungen, seine Reformanstöße mit Blick auf breitenwirksame Prozesse und Systemfragen der humanitären Hilfe in politische Wirksamkeit umzusetzen. Der Koalitionsvertrag benennt den Grand Bargain und seine Ziele nun explizit als eine der humanitären Prioritäten der neuen Koalition. Wird dies konsequent verfolgt, könnte Deutschland unter seiner ersten Außenministerin dazu beitragen, dem GB und dem humanitären Reformprojekt das zu verleihen, was zuletzt am meisten fehlte: politisches Momentum.