Islamisten terrorisieren den Norden von Mosambik

Die Erdgasindustrie dort entwickelt sich allerdings trotz staatlichen Versagens in Dimensionen, von denen sich ganz Mosambik eine rosige Zukunft verspricht. Investitionen von mehr als 100 Milliarden Euro in nur zehn Jahren stehen an, darunter wichtige Infrastruktur- und Serviceprojekte. Doch, so kritisiert der Soziologe João Feíjo von der mosambikanischen Beobachtergruppe für Ländliche Entwicklung: „Die seit Jahren in der Bevölkerung genährten Hoffnungen auf Jobs und etwas bessere Lebensbedingungen haben sich bislang nicht erfüllt.“ Die Frustration insbesondere der jungen Männer, deren Alterskohorte in der Bevölkerung der Provinz besonders stark sei, biete einen Nährboden für die islamische Radikalisierung, wie sie in Cabo Delgado seit einigen Jahren zu beobachten sei.

Kalifat aus Gebieten von Mosambik und Tansania

Wer die Anführer der zumeist jungen Angreifer sind, ist unbekannt. Die Bevölkerung nennt sie Al Shabaab, wie in Somalia, doch sind die Bezüge dorthin ebenso unklar wie die zum sogenannten Islamischen Staat. In Videobotschaften haben sie immerhin angedeutet, was sie wollen: Die Scharia, also die Einführung des traditionellen islamischen Rechts, zudem die Entfernung der seit 1975 regierenden Befreiungsfront Frelimo von der Macht im Norden.