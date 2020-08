Wie der Kongo gegen mehr als eine Krise kämpft

Komplette Shutdowns gibt es weder in der DR Kongo noch in den meisten afrikanischen Ländern, mit Ausnahme Ruandas. Die meisten Haushalte haben weder Strom noch einen Kühlschrank, sie könnten zu Hause nicht mehrere Tage ohne Lebensmittel und Güter des täglichen Bedarfs überleben. Teile der Hauptstadt Kinshasa wurden unter Quarantäne gestellt, aber es scheint, dass die Menschen sich immer noch frei bewegen oder in Geschäfte gehen können.

In Goma, so sich das WHH-Koordinationsbüro befindet, sind Masken in öffentlichen Räumen vorgeschrieben, und die Polizeikräfte haben die Menschen recht gut dazu gebracht, diese Regel zu befolgen. Die meisten Menschen auf den Straßen tragen Masken. In anderen Städten und in ländlichen Gebieten gibt es keine Maskenpflicht. Auf öffentlichen Plätzen entfiel sie ab dem 22. Juli. Auch nur noch wenige Unternehmen setzen sie durch.