Kinderfreundliche Dörfer

Das Instrument der Bildung zielt darauf ab, die Geißel der Kinderarbeit zu verhindern, doch trotz des Bildungsgesetzes ist der Einfluss in ländlichen Gebieten begrenzt. Die Waffe ist stumpf, wenn es nicht genug Schulen, Klassenzimmer und Lehrer gibt, Unterrichtsmaterialien fehlen und Kinder nicht auf getrennte Toiletten gehen können. Viele Kinder gehen nicht zur Schule.

Global March wirbt für kinderfreundliche Dorfprojekte, in denen Kinder bis zu 14 Jahren die Schule besuchen und Kinderarbeit verboten ist. Kinder und Erwachsene werden an Entscheidungsprozessen beteiligt, es gibt Kinderparlamente, Jugend- und Frauengruppen. Was dort beschlossen wird, fließt in die Diskussionen mit Behörden und Regierungen, dem Privatsektor, Gewerkschaften und Bauernorganisationen ein: Ziel ist es, Besserungen in der Bildung und der Kinderarbeit sowie Mindestlöhne in der Landwirtschaft herbeizuführen. Unsere Partnerorganisationen implementieren dieses Modell in sechs indischen Bundesstaaten. Damit ist es gelungen, hunderte von Kindern in ländlichen Gebieten zu schützen und zum Unterricht zu schicken.