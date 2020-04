Zusätzlich haben Landrechtsgelehrte den zunehmenden Rückriff auf das Modell strategischer Partnerschaften mit der Agrarindustrie als Form der Rückgabe hinterfragt. Sie sollen "Win-Win-Situationen" zwischen gut etablierten Agrarunternehmen und ländlichen Gemeinden schaffen, die oft durch Eigentumsverbände (CPA) oder Gemeindetreuhänder vertreten werden.

Die Erwartung war, dass Gemeindemitglieder in den Genuss von Arbeitsplätzen auf den Farmen und Gewinnanteilen kommen. Wie sich zeigt, mangelt es jedoch an Transparenz, wie Entscheidungen getroffen und Erlöse verteilt werden. Vielfach ist belegt, dass sie ohne Ausschüttung reinvestiert werden. Wegen Unkenntnis über genaue Vertragsvereinbarungen werden viele Haushalt in diesen Projekten nur als Arbeitskräfte ausgebeutet.

Schwache Landrechte in kommunaler Bewirtschaftung

Etwa 17 Millionen Südafrikaner leben in ländlichen Gebieten, in denen Gewohnheitsrecht an Land die Regel ist. Die Landverwaltung ist dort weitgehend zusammengebrochen. Laut Verfassung hat der Staat die Pflicht, Menschen oder Gemeinschaften, die aufgrund vorherrschender Diskriminierung in Recht und Praxis kein sicheres Land haben, mit angemessenen Maßnahmen gesicherte Besitzverhältnisse zu verschaffen. Sie verpflichtet ihn auch, sie gesetzlich zu schützen.