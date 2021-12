Welterbe: Hunger und Elend im Naturparadies

Vom Great Barrier Reef in Australien über Naturreservate im Kongo und in Zentralasien bis hin zu Machu Picchu in Peru: 218 der insgesamt 1154 Stätten der UNESCO Welterbe-Liste sind herausragende Naturlandschaften. Die Welterbe-Konvention, die diese faszinierenden und zugleich fragilen Gebiete schützt, wird im kommenden Jahr 50 Jahre alt. Doch für viele Menschen, die in oder um diese Gebiete leben, ist das kein Grund zum Feiern.

Eine von ihnen ist Naserian Taretoi, 70 Jahre alt, geboren im Ngorongoro National Park, einem Kratergebiet am Rande der Serengeti in Tansania, genauso wie ihre Eltern und Großeltern. „Wir lieben dieses Land und haben immer in Einklang mit den Wildtieren und der Natur hier gelebt“, sagt sie. Deshalb sei die Artenvielfalt noch so groß. Zu sehen ist vor allem Großwild (Elefanten, Löwen, Leoparden, Büffel und Nashörner). Riesige Gnu- und Zebraherden ziehen während ihrer jährlichen Wanderung über die Steppen. Das alles sei früher kein Problem gewesen, so Naserian. Doch der natürliche Reichtum des Gebietes „wurde zu einer großen Bürde für uns“. Und führte geradewegs in die Armut.

Das Schutzgebiet war 1959 als so genannte Multi Land Use Area eingerichtet worden, in der die lokale Bevölkerung – vorwiegend Massai und Semi-Nomaden – auch Weidewirtschaft betreiben durften. Doch später wurde diese Entscheidung revidiert. 1979 wurde der Nationalpark auf die UNESCO-Liste des Weltnaturerbes aufgenommen und 1981 als Biosphärenreservat ausgezeichnet. Zusätzlich wurde das Gebiet 2010 zum Weltkulturerbe erhoben. Landwirtschaft ist inzwischen in der Schutzzone verboten, seit 2016 dürfen auch die Viehherden bestimmte Bereiche nicht mehr durchweiden.