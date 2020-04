Kein Ende in Sicht: die globale Jagd nach Land

Seit einigen Jahren ist zu hören, der Landraub – auch Land Grabbing genannt – sei mehr oder weniger zum Erliegen gekommen. Zumindest suggerieren das mediale Berichterstattung und einschlägige Internetseiten. So hat die globale Dokumentationsplattform Land Matrix zwischen 2017 und 2020 zwar knapp 500 neue Fälle von Landnahmen verzeichnet. Das ist eine Erhöhung der dort dokumentierten Fälle in den letzten drei Jahren um 40 Prozent. Jedoch ist die Gesamtfläche der dokumentierten Landdeals minimal um 2,6 Prozent auf 50 Millionen Hektar gestiegen. Ist also tatsächlich eher weniger los in Sachen Landraub und Menschenrechtsverletzungen?

Eine Abnahme von Land Grabbing ist nicht in Sicht. Dass der Raub unvermindert weitergeht, zeigen andere Quellen, wie objektive Satellitenbilder zu Entwaldungsprozessen. In Paraguay beispielsweise war das Departement Boqueron, das fast dreimal so groß ist wie Nordrhein-Westfalen, bis ins Jahr 2000 weitgehend von dem Trockenwald Chaco bedeckt. Dort zeigt sich eine konstant hohe Entwaldungsrate: Bis heute werden allein hier jährlich 150.000 Hektar Wald zerstört – und das, wohl gemerkt, ausschließlich für Großfarmen.

Landkonflikte mit bäuerlichen und indigenen Gemeinden sind in Boqueron trauriger Alltag, auch wenn Medien darüber weitgehend schweigen. In elf Jahren, von 2007 bis 2018, wurden über zwei Millionen Hektar Trockenwald zerstört, und die Entwaldungsraten sind in den vergangenen Jahren ansteigend. Ähnliche Dynamiken sind in Brasilien, Myanmar und weiteren Ländern zu beobachten.