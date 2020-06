Unlautere Finanzströme: Wohin Milliarden aus Afrika verschwinden

In der Summe sind nach der Studie von 1980 bis 2018 schätzungsweise 1,3 Billionen US-Dollar in Form illegaler Finanzströme aus Subsahara-Afrika abgezweigt worden. Zur Schätzung der illegalen Finanzströme wurden falsche Fakturierungen im Handel und Diskrepanzen in den Zahlungsbilanzen untersucht. "Wir stellen fest, dass in den letzten zehn Jahren die illegalen Kapitalabflüsse in Schwellen- und Entwicklungsländer (z.B. China) zugenommen haben, da der Handel zwischen Afrika und diesen Ländern zugenommen hat", heißt es. Die Gelder werden fließen also nur zu einem Teil in bekannte Steueroasen.

Brookings sieht darin, wie andere Studien davor, eine "zentrale Herausforderung für die Entwicklungsfinanzierung". Partnerländern entgehen Ressourcen, die sie zur Umsetzung von Zielen bräuchten, zu denen sie sich international verpflichtet haben – wie etwa dem Klimaschutz oder der Agenda 2030. So bleiben Spar- und Investitionsquoten niedrig. Die Studie lässt aber auch Zweifel zu, ob die in den vergangenen Jahren unter Leitung der OECD vertiefte internationale politische Kooperation zur Eindämmung von Steuervermeidung Früchte trägt. Fraglich bleibt, ob sie in Zielländern, die selbst Entwicklungs- und Schwellenländer sind, überhaupt greifen.