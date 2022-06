Vom Arme-Leute-Essen zum Superfood: Wie umgehen mit dem Quinoa-Boom?

Die Marketingstrategie, Lebensmittel als Superfood zu bezeichnen, ist äußerst erfolgreich. Der Weltmarktwert von Superfoods wird heute auf rund 160 Mrd. US-Dollar pro Jahr geschätzt und wächst jährlich um 7,3 Prozent.

Rasche Intensivierung

Von der boomenden Nachfrage nach Superfoods haben zunächst Kleinbauern und Zwischenhändler profitiert. Aber auch andere Unternehmer aus allen Segmenten der Wertschöpfungskette haben inzwischen ihre Produktion und den Handel mit Quinoa ausgeweitet, um am Boom teilzuhaben. Diese rasche Intensivierung hatte vielfältige wirtschaftliche, soziale und ökologische Folgen.

Nehmen wir zum Beispiel die Acai-Beere (Euterpe oleracea), eine aus dem Amazonasgebiet stammende Palme. In den letzten zwei Jahrzehnten wurde ihre Produktion stark intensiviert, und Acai-Palmenfelder und Zuchtprogramme ausgeweitet. Gelitten haben darunter die ursprüngliche biologische Vielfalt der Acai-Palme sowie die damit verbundenen spezifischen Ökosystemleistungen, die beide zurückgegangen sind.

Populärer ist wahrscheinlich der Fall der Avocado (Persea Americana). Die hohe Nachfrage nach Avocado hat in letzter Zeit zu einem Anstieg der Anbauflächen um 40 Prozent in Mexiko, Chile, Peru und Kolumbien geführt. Wertvolle zuvor bewaldete und oft wasserarme Gebiete fielen neuen kommerziellen Avocadoplantagen zum Opfer, beispielsweise an den Küsten von Chile und Peru. Da die Avocado viel Wasser benötigt, hat sich der Wettbewerb um wertvolle Wasserreserven verschärft, was zu Konflikten mit benachbarten Landnutzern geführt hat.