Äthiopien: "Die Ernährungssituation spitzt sich dramatisch zu"

Was will die Regierung verbergen? Etwa dass doch eritreische Soldaten in dem Konflikt mitmischen?

Man muss sehen, welche Konfliktherde am brennen waren, bevor es in Tigray losging. Die äthiopische Armee hatte mit Al-Shabaab in der Region Somali und mit Konflikten zum Sudan zu tun. Es geht um knappe Ressourcen, um sogenannte Befreiungsagenden separatistischer Gruppen. Die Verteilung des Militärs auf immer mehr Krisenherde birgt die Gefahr des Kontrollverlusts in kritischen Regionen. Vor dem Hintergrund dieser Szenerie scheint es, dass Allianzen unumgänglich waren, die der Regierung nun auf die Füße fallen. Fakt ist, man kommt schwer nach Tigray rein, während die humanitäre Lage sich zuspitzt.

Von außen wirkt es, als ob man trotz der Notlage auf der Stelle tritt?

Es findet zwischen Regierung und Körperschaften der internationalen Gemeinschaft ein intensiver Dialog statt. Aber die Situation ist sehr komplex und verfahren. Die Regierung empfiehlt, diese ganzen Operationen nur unter Militärschutz durchzuführen, was natürlich niemand will, weil man weder zur Zielscheibe noch mit einer Kriegspartei in Verbindung gebracht werden will. Andererseits ist Hilfe in der dermaßen schlechten Situation ohne den Schutz fast gar nicht zu leisten. Wir haben keine Kommunikationsmittel; außerhalb der Städte gibt's noch kein Internet. Da kann man kein eigenes Sicherheitsmanagement gewährleisten.

Stimmt es, dass rund 500 000 Menschen ihre Heimat verlassen mussten?

Nicht alle verließen den Tigray. Der Großteil bleibt wahrscheinlich oder geht in den Sudan. Dort haben wir rund 60 000 Flüchtlinge, verteilt auf drei Lager. Die meisten Tigrayer haben wahrscheinlich Bedenken, in dieser politisch aufgeheizten Lage über die Binnengrenzen zu gehen. Es ist eine sehr unübersichtliche, mit Sicherheit sehr prekäre Situation derzeit. Wir bereiten mit einigen Partnern in der Region Afar an der Grenze zum Tigray einige Interventionen vor: für Binnenflüchtlinge und deren Gastgeberkommunen, die auch von der Abschottung betroffen sind. Es wird davon ausgegangen, dass es innerhalb von Tigray bis zu einer halben Million Binnenvertriebene gibt. Landesweit nähern wir uns der Höchstzahl von 2017/18 nach der langen Dürre: Ich nehme an, dass wir schon wieder weit über zwei Millionen Binnenflüchtlinge haben.