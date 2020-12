Wie geht das, wenn auf einen Schlag 1800 Familien aufbrechen?

Manche Familien machen sich im eigenen Auto und einem kleinen Hausstand auf den Weg. Andere müssen mit Transportmöglichkeiten und allem Nötigen für einen Neuanfang versorgt werden. Vor allem, wenn ein Lager ohne Vorankündigung geschlossen wird. Im Lager wird Unterstützung angeboten, dafür ist das Ministerium für Displacement und Migration in Bagdad zuständig und sein Pendant im Kurdengebiet. In der Heimatregion oder bei einer Umsiedlung in ein anderes Gebiet gibt es wenig Hilfe. Mitarbeiter des International Office of Migration (IOM) organisieren den Transport, geben Gutscheine aus und machen das Tracking. Ansprechpartner für internationalen Hilfsorganisationen sind die Lagerführung.

Was sind die Beweggründe der Regierung für die Schließung der Lager?

Es gibt die Befürchtung, dass sie zu einem Dauerzustand – zu permanenten Einrichtungen werden. Die Regierung will eine Situation vermeiden, wie man sie aus anderen Ländern kennt. Die Gründe dafür sind politisch. Wenn die Entscheidung begründet wird, heißt es, der Zustand sei nicht nachhaltig, die Regierung könne das nicht ewig fortsetzen. Es scheint, dass die Regierung zeigen will, dass sie fest am Ruder sitzt und eigenständig entscheidet. Vielleicht soll auch demonstriert werden, dass es friedlich ist im Land und nichts die Menschen aufhält.