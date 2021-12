Wer verteilt die Mittel?

Insgesamt erreichten die internationalen humanitären Leistungen von Regierungen, der EU und privaten Geldgebern im Jahr 2020 30,9 Mrd. US-Dollar. Der Großteil der staatlichen Zuwendungen floss in multilaterale Organisationen wie dem WFP, ein kleinerer, wenn auch substanzieller Teil an NRO. Für Deutschland – mit insgesamt 3,7 Mrd. Dollar längst ein Schwergewicht der humanitären Hilfe – vergibt das Auswärtige Amt fast drei Viertel seiner Mittel an UN-Agenturen, 13 Prozent an NRO und 12 Prozent an Rothalbmond- oder Rotkreuzorganisationen. Innerhalb der Bundesregierung ist das Auswärtige Amt in erster Linie zuständig. Auch das Entwicklungsministerium (BMZ) vergibt mit der entwicklungsorientierten Not- und Übergangshilfe aber humanitäre Gelder.

Weltweit vergeben private Geldgeber wie Stiftungen, Unternehmen oder Spender fast ihre gesamten Finanzierungen (2020: 6,75 Mrd. US-Dollar) an NRO und nur etwa zehn Prozent an multitilaterale Agenturen.

Multilaterale Entwicklungsbanken spielen eine zunehmend wichtige Rolle im Kontext von Krisen; sie haben spezifisch ausgestattete Finanzmechanismen für Krisenländer ausgebaut, an die sie in wachsendem Ausmaß Kredite vergeben. So drängen weitere Akteure in die humanitäre Arena und verschärfen den Wettbewerb um Ressourcen unter den multilateralen Akteuren weiter. Die Finanzierung der humanitären Hilfe vorausschauender, verlässlicher und unabhängiger von politischem Druck und medialer Präsenz zu machen, bleibt eine große Aufgabe der nächsten Jahre.