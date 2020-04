Warum große Landgeschäfte weiter Landrechte bedrohen

Geht man bis zum Jahr 2000 zurück, haben ausländische Investoren weltweit 26,7 Millionen Hektar Ackerland gekauft oder langfristig gepachtet, um Agrarrohstoffe für globale industrielle Wertschöpfungsketten zu produzieren. Nach der Nahrungsmittelpreiskrise von 2008 haben die Aussichten auf eine wachsende Nachfrage nach Nahrungsmitteln, Tierfutter, Biokraftstoffen und Fasern einen neuen globalen Ansturm auf Land ausgelöst. In Verbindung mit der Liberalisierung von Handels- und Investitionsregeln und einer erhöhten Preisvolatilität wurde 2010 ein Höchststand erreicht.

Übernahmen: langsamer aber noch beträchtlich

Die Ergebnisse der Landmatrix deuten darauf hin, dass sich das Tempo der globalen Landinvestitionen in Agrobusiness in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen verlangsamt hat – dies sowohl nach der Zahl der Abschlüsse als auch nach der betroffenen Fläche. Der Trend ist Teil eines allgemeineren Investitionsrückgangs in natürliche Rohstoffe, einschließlich von Erdöl und Bergbau, für den es mehrere Gründe gab, darunter niedrigere Preise.

Viele Großtransaktionen sind auch gescheitert – darunter in Madagaskar, wo von 53 dokumentierten Geschäften nur noch vier mit tatsächlichen Investitionen in die landwirtschaftliche Produktion aktiv sind. Erworbenes Land bleibt unproduktiv: Nur 27 Prozent der in 20 Jahren erworbenen Fläche werden bewirtschaftet. Oft liegt das Land isoliert, schwierige ökologische, politische und bürokratische Rahmenbedingungen sowie soziale und wirtschaftliche Faktoren haben bestenfalls die Umsetzung behindert oder in vielen Fällen zum Scheitern geführt.